Medio Oriente: Casa Bianca preme sul Senato per confermare nuovo ambasciatore in Israele

- La Casa Bianca sta facendo pressione sul Senato per avviare e concludere velocemente il processo di conferma del nuovo ambasciatore statunitense in Israele, nominato dal presidente Joe Biden. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che la commissione Esteri della camera alta del Congresso si dovrebbe riunire per confermare Jack Lew, ex segretario al Tesoro ed ex capo di gabinetto della Casa Bianca, a partire dal prossimo 18 ottobre. L’amministrazione Biden sta premendo per velocizzare la procedura, alla luce dell’offensiva lanciata sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas, durante la quale sono già morte 1.200 persone. (Was)