Medio Oriente: Salvini, chi inneggia a terrorismo islamico anche in Italia è complice

23 luglio 2021

- "Chi inneggia al terrorismo islamico" anche nelle città italiane "è complice". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "I partigiani, i nostri nonni, che hanno difeso l'Italia dalla dittatura se si sentissero paragonati ai fanatici islamici si rivolterebbero nella tomba", ha aggiunto. Le persone nel servizio che "erano in piazza con la Cgil e il Pd per i lavoratori italiani ritengono normale assassinare centinaia di ragazzi e ragazze nel nome di Allah? Nel 2023 non si può sentire", ha concluso. (Rin)