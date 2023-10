Medio Oriente: Trump, offensiva Hamas causata da politiche di Biden su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l’amministrazione Biden di aver favorito l’offensiva lanciata nel fine settimana da Hamas contro Israele, adottando una politica non sufficientemente rigida nei confronti dell’Iran. Durante un discorso a Wolfeboro, in New Hampshire, Trump ha affermato che la nuova escalation nella striscia di Gaza è dovuta a tre ragioni: i crescenti proventi petroliferi di Teheran, dovuti ad un “rilassamento” statunitense sul fronte delle sanzioni; la “debolezza” mostrata dall’amministrazione Biden per quanto riguarda la politica estera; e lo scongelamento di sei miliardi di fondi iraniani a scopi umanitari, nel quadro del recente scambio di prigionieri tra i due Paesi. L’ex presidente ha ricordato le sanzioni imposte dalla sua amministrazione, affermando che “tutto il mondo sta ridendo” dell’attuale presidente. Trump ha anche accusato il governo federale di essere “distaccato dalla realtà” per quanto riguarda la politica estera, ricordando che nemmeno due settimane fa il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha affermato che il Medio Oriente “non è mai stato così tranquillo negli ultimi 20 anni”. (Was)