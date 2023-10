Usa: Hollywood, sceneggiatori ratificano il nuovo contratto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati che rappresentano gli sceneggiatori statunitensi hanno ratificato il nuovo contratto di lavoro triennale con gli studi di Hollywood. In una nota, la Writers Guild of America (Wga) ha annunciato che gli iscritti hanno approvato l’accordo con il 99 per cento dei voti a favore. Solo 90 persone hanno votato contro, rispetto agli 8.435 che si sono espressi a sostegno del nuovo contratto, che scadrà nel maggio del 2026. “Abbiamo ottenuto un accordo che prevede garanzie importanti per i lavoratori, grazie alla nostra determinazione”, ha detto la presidente della Wga, Meredith Stiehm. (Was)