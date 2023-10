Usa: documenti classificati, Biden ha incontrato il consigliere speciale Robert Hur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato nei giorni scorsi Robert Hur, il consigliere speciale che sta coordinando le indagini sui documenti classificati rinvenuti nella residenza di Biden in Delaware e in un ufficio utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente. Uno dei portavoce della Casa Bianca, Ian Sams, ha confermato che si è trattato di un “colloquio organizzato su base volontaria”, iniziato domenica e concluso nella giornata di ieri. “La Casa Bianca sta collaborando con le indagini del dipartimento della Giustizia, cercando di garantire un adeguato grado di trasparenza”, ha aggiunto Sams. (Was)