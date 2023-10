Egitto: autorità mettono in guardia Israele da potenziale pressione palestinesi verso propri confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno messo in guardia Israele dal provocare la fuga dei palestinesi da Gaza verso i propri confini. L'Egitto "non ha esitato di fronte al deterioramento della situazione nei territori occupati" e ha intensificato i contatti con tutti i soggetti attivi della comunità internazionale per fermare l'escalation e "risparmiare il sangue del popolo palestinese", hanno detto fonti egiziane, aggiungendo che il Cairo ha messo in guardia tutti della gravità della situazione e delle sue ripercussioni sui principi della questione palestinese. La fonte ritiene "l'autorità di occupazione responsabile della necessità di trovare corridoi umanitari per aiutare la popolazione di Gaza, sottolineando la necessità di rispondere alla voce della ragione e di fermare immediatamente le operazioni militari". (Cae)