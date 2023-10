Polonia: Morawiecki, partito PiS è garanzia di sicurezza, Tusk porterebbe migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Diritto e giustizia (PiS) è una garanzia di sicurezza. Lo ha affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki nel corso del dibattito televisivo con gli altri leader politici, in vista delle elezioni del 15 ottobre. "Voglio dire che proteggeremo i polacchi dalle violenze e dalle auto incendiate come a Parigi e Stoccolma", ha detto Morawiecki, inserendosi nella discussione circa l'immigrazione. Il premier ha accusato Donald Tusk, leader di Piattaforma civica (Po), di aver ricevuto la promessa di una posizione a livello europeo "se una volta al potere avesse accettato gli immigrati clandestini". "Al Consiglio europeo ho posto un forte veto contro l’immigrazione clandestina e lì, al Consiglio, ho anche appreso che a Donald Tusk era stato promesso l’incarico", ha detto Morawiecki, secondo cui il partito di Tusk nell'Ue (il Ppe) sta già accettando il patto sull'immigrazione e sta andando avanti con questo accordo", che "purtroppo è molto pericoloso". Ecco perché abbiamo proposto un referendum" in merito, ha detto Morawiecki.(Vap)