Medio Oriente: Biden, tra gli ostaggi di Hamas ci sono anche cittadini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese islamista di Hamas potrebbe avere preso in ostaggio anche cittadini statunitensi. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden, dopo l’offensiva che Hamas ha lanciato sabato scorso contro Israele. “Stiamo ancora lavorando per avere una conferma definitiva, ma riteniamo probabile che Hamas abbia preso in ostaggio anche cittadini statunitensi”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington stanno collaborando con le controparti israeliane, condividendo informazioni di intelligence sugli ostaggi. (Was)