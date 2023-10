Medio Oriente: Casa Bianca, invio truppe Usa a sostegno di Israele per ora non è previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invio di truppe statunitensi a sostegno di Israele, dopo l’offensiva lanciata dal movimento palestinese islamista di Hamas nel fine settimana, al momento non è una opzione contemplata. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli spostamenti delle nostre navi nella regione riflettono il cambiamento del nostro posizionamento in termini di sicurezza, alla luce di quanto sta accadendo”, ha detto. (Was)