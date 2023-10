Ucraina: Casa Bianca, aiuti devono continuare nonostante la situazione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza militare statunitense all’Ucraina deve continuare, indipendentemente da quanto sta accadendo in Medio Oriente, dopo l’offensiva lanciata contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas, nel fine settimana. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo le capacità e le risorse necessarie per farlo”, ha detto. (Was)