Medio Oriente: Borrell, revisione dei fondi a territori palestinesi non sospende pagamenti dovuti

- La revisione dell'assistenza europea ai territori palestinesi non sospende i pagamenti dovuti. A dirlo, tramite un messaggio su X (ex Twitter), Josep Borrell, Alto commissario Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. "La revisione dell'assistenza dell'Ue ai territori palestinesi annunciata dalla Commissione europea non sospenderà i pagamenti dovuti, come chiarito dal comunicato stampa della Commissione", scrive Borrell. "La sospensione dei pagamenti, che punirebbe tutto il popolo palestinese, avrebbe danneggiato gli interessi dell'Ue nella regione, rafforzando ulteriormente i terroristi", conclude Borrell nel messaggio. (Beb)