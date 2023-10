Medio Oriente: a Palazzo Marino bandiere di Israele e della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale ha deciso che a Palazzo Marino verranno esposte le bandiere della pace e di Israele per esprimere solidarietà alle vittime degli scontri di questi ultimi giorni. La mozione proposta, ossia di esporre la bandiera israeliana, ha diviso la maggioranza, in quanto c’era chi proponeva, come i Verdi, di esporre quella della pace “per esprimere vicinanza anche alle vittime palestinesi”. Si è, dunque, cercato il compromesso attraverso la proposta di affiancare la bandiera della pace a quella israeliana, emendamento che però non ha soddisfatto Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, secondo il quale “due stati che soffrono devono essere rappresentati da un'unica bandiera”. L'emendamento, in ogni caso, è stato approvato accanto alle mozioni presentate da Alessandro De Chirico di Forza Italia e da Daniele Nahum del Partito democratico.(Rem)