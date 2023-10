Difesa: Crosetto incontra omologo indiano Singh, rinnovato accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e India sono accomunate dal senso di rispetto verso gli altri Paesi della comunità internazionale. La storia delle Nazioni e degli uomini è stata e continua ad essere cambiata da decisioni che si concretizzano rapidamente. La firma dell’accordo tra Italia e India ha un’alta valenza strategica per rilanciare i nostri proficui rapporti bilaterali, considerando anche il mutato scenario geopolitico di riferimento. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel cordiale colloquio con il suo omologo indiano, Rajnath Singh, avvenuto oggi a Roma, a Villa Madama, che fa seguito alla visita in India, che si è tenuta lo scorso marzo, del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Come riferisce una nota, nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’instabilità del Medio Oriente, alla luce dei recenti attacchi terroristici avvenuti in Israele ed è stata condivisa la forte attenzione per la Missione Libano - Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) dove le Forze Armate italiane e indiane sono impegnate in maniera congiunta. Al termine del colloquio, è stato rinnovato l’accordo tra l’Italia e l’India per la cooperazione nel settore della Difesa, che era scaduto nel 2019. Rinnovare questo accordo è importante al fine di instaurare un rapporto G2G (Government to Government) nei settori di reciproco interesse, per migliorare lo scambio di personale, tecnologie per la formazione, l’addestramento e le esercitazioni. (segue) (Com)