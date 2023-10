Difesa: Crosetto incontra omologo indiano Singh, rinnovato accordo di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rinnovo dell’accordo è un chiaro segnale del rafforzamento delle relazioni reciproche tra le due Difese. In un momento in cui la stabilità globale richiede un impegno congiunto è fondamentale investire per migliorare le relazioni con i Paesi che non fanno parte della NATO al fine di affrontare i problemi globali e le sfide emergenti. La distanza geografica tra il Mediterraneo e l’Indo-Pacifico è minore di quanto si possa immaginare ed è forte, invece, l’interconnessione tra le due regioni” ha sottolineato Crosetto. A tal proposito, il ministro della Difesa indiano ha invitato le Forze Armate italiane a partecipare ad un’esercitazione congiunta con supporto logistico in India. (Com)