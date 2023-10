Israele: Tajani, coppia di italiani dispersi, potrebbero essere stati presi in ostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due italiani, marito e moglie, risultano dispersi in Israele. Lo ha affermato al "Tg2" il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La coppia, con doppia cittadinanza italo-israeliana, "sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Beeri e non rispondono alle chiamate della famiglia", ha detto Tajani. "Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza", ha aggiunto il ministro. L'Italia lavora "a stretto contatto con Tel Aviv" sulla questione. "Speriamo di ritrovarli ma in questo momento non abbiamo altre notizie", ha proseguito Tajani. (Res)