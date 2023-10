Medio Oriente: Zelensky, Russia sostiene azioni di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sostiene le azioni terroristiche di Hamas. Lo ha detto all'emittente televisiva "France 2" il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Abbiamo tutti gli indizi che portano a credere che la Russia aiuti certe operazioni terroristiche a svolgersi", ha detto il capo dello Stato ucraino, spiegando che Mosca ha agito in questo modo anche in Siria e in Ucraina. La Russia cerca di "seminare instabilità nel mondo", ha affermato il presidente ucraino.(Frp)