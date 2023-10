Brennero: Salvini, Austria infrange legge, governo italiano fa ricorso a Corte giustizia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Austria infrange le normative europee da anni bloccando l'ingresso di merci e camionisti italiani creando, come mercoledì scorso, 100 km di coda" e dunque "un danno ambientale ed economico". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Stanno infrangendo la legge, con la Commissione europea che negli scorsi anni ha lasciato fare", ha ribadito. "Il governo nella sua interezza fa ricorso alla Corte di giustizia europea perché le leggi valgono per tutti", ha aggiunto Salvini per poi concludere: "Non sopporto le ingiustizie, la violenza, la protervia e l'arroganza".(Rin)