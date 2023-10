Polonia: Morawiecki, con vittoria di Piattaforma civica tornerebbe svendita beni nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Diritto e giustizia (PiS) non permetterà a Donald Tusk e a Piattaforma civica (Po) di "appendere il cartello 'in vendita' in Polonia un'altra volta". Lo ha detto il primo ministro polacco e candidato di PiS alle elezioni politiche, Mateusz Morawiecki, nel corso del dibattito televisivo svoltosi questa sera. Morawiecki ha ricordato la vendita degli asset nazionali nel governo guidato da Tusk, accusando Po di poter "vendere il paese come se fosse Lidl". Piattaforma civica, se tornasse al potere, "venderebbe le foreste, il Mar Baltico e i monti Tatra", ha aggiunto Morawiecki. (Vap)