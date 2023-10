Francia: Gruppo Bolloré condannato a risarcire 140 mila euro a 145 cittadini camerunensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Bolloré è stato condannato dalla giustizia francese a versare 140mila euro a 145 cittadini camerunensi per la sua implicazione nella produzione dell'olio di palma. Lo riferisce il quotidiano "Libération", spiegando che la condanna è arrivata il 29 settembre scorso. Il Gruppo Bolloré è accusato di avere legami con Socapalm, società che si occupa della produzione di olio di palma detenuta al 25 per cento dallo Stato camerunense. L'azienda fa parte della holding Socfin, detenuta al 39,75 per cento dal Gruppo Bolloré e dal 55,38 per cento dall'uomo d'affari belga Hubert Fabri. I cittadini camerunensi hanno denunciato il gruppo francese accusandolo di essere implicato direttamente nell'impatto ambientale che ha la produzione di olio di palma sul loro territorio. (Frp)