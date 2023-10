Medio Oriente: Casa Bianca, primi aiuti militari Usa ad Israele sono già in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tranche di aiuti militari statunitensi ad Israele “è già in arrivo”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Faremo in modo che Israele abbia tutto ciò di cui ha bisogno, in tempi rapidi”, ha detto, aggiungendo che l’assistenza inviata da Washington ad Israele, dopo l’offensiva lanciata da Hamas nel fine settimana, è “ulteriore” rispetto a quella normalmente prevista nel quadro della cooperazione militare bilaterale. (Was)