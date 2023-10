Serbia-Kosovo: Vucic, nei negoziati mediati da Ue nostro approccio sempre costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia nel corso dei negoziati con Pristina mediati dall'Unione europea ha sempre avuto un approccio costruttivo e accettato tutte le proposte di Bruxelles. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in un'intervista a “Sky News”. "L'altra parte non ha voluto fare nulla riguardo all'Associazione dei comuni serbi, una questione firmata dieci anni fa”, ha detto il capo dello Stato serbo."Cercavano sempre solo il riconoscimento e niente di più. Non volevano conformarsi sull'Associazione delle municipalità", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha affermato, inotre, che non ci sarebbero mai stati agenti di polizia albanesi nel nord del Kosovo se l'Accordo di Bruxelles fosse stato pienamente rispettato. (Seb)