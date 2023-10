Medio Oriente: ministra Esteri tedesca ad Anp, no escalation in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha rivolto un appello all'Autorità nazionale palestinese (Anp) affinché eviti un'escalation in Cisgiordania, dopo l'attacco del movimento islamista Hamas dalla Striscia di Gaza contro Israele. Intervistata dall'emittente televisiva “N-tv”, la titolare della diplomazia di Berlino ha evidenziato come sia “responsabilità” dell'Anp “garantire che non vi sia un’escalation in Cisgiordania”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Siamo al fianco di Israele con tutto ciò che abbiamo”. Secondo Baerbock, i “terroristi” di Hamas “non si fermeranno davanti a nulla”. La ministra degli Esteri tedesca ha poi sottolineato come gli aiuti della Germania ai palestinesi non vadano a “gruppi terroristici”. Come infine osservato da Baerbock, l'esecutivo federale controlla costantemente i pagamenti e lavora sia con l'Onu sia con le organizzazioni non governative in modo da “non effettuare versamenti diretti all'Anp”. (Geb)