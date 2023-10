Medio Oriente: Biden fa le condoglianze alle famiglie dei cittadini Usa morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie degli undici cittadini Usa che sono rimasti uccisi dopo che il movimento palestinese islamista di Hamas ha lanciato una offensiva contro Israele, sabato scorso. In una nota, Biden ha condannato questo “atto terroristico”, definendolo “straziante”. Le autorità di Washington, ha aggiunto, stanno lavorando con le controparti israeliane per ritrovare altri cittadini statunitensi di cui al momento si sono perse le tracce. “La sicurezza dei nostri cittadini in tutto il mondo è una priorità assoluta”, ha concluso. (Was)