Roma: muore dopo parto moglie gestore "Rinaldi al Quirinale", indagini a seguito di denuncia

- È stata presentata una denuncia alla compagnia dei carabinieri di Monterotondo da Vincenzo Rinaldi, gestore del noto ristorante "Rinaldi al Quirinale" di Roma, per chiedere un accertamento sul decesso della moglie, la quale è morta dopo aver dato alla luce la terza figlia. La donna ha partorito il 2 ottobre, a seguito di diversi malori nella notte tra sabato e domenica è stata trasportata in ospedale a Monterotondo ma non ce l'ha fatta. Indaga la procura di Tivoli. (Rer)