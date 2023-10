Libano: Hezbollah conferma morte di tre combattenti in bombardamento israeliano al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre combattenti del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono stati uccisi nel bombardamento israeliano delle postazioni del gruppo lungo il confine tra Libano e Israele. Lo riporta il canale televisivo "Al Manar", affiliato ad Hezbollah, secondo cui i combattenti uccisi sono Ali Raed Ftouni, Mohammed Ibrahim e Ali Hassan Hodroj. In precedenza i membri del gruppo della Jihad islamica palestinese avevano lanciato un attacco transfrontaliero contro Israele dal Libano nel mezzo del conflitto esploso a Gaza. I bombardamenti israeliani hanno provocato intensi incendi sul lato libanese del confine. L'emittente "Al Jazeera" ha affermato che l’uccisione dei combattenti di Hezbollah rappresenta una “vera escalation” al confine libanese, sottolineando che il gruppo spesso si vendica per l’uccisione dei suoi membri. "Ciò significherebbe che potrebbero lanciare un altro attacco nelle prossime ore", ha detto. Hezbollah e Israele non si scontrano tra loro dalla guerra del 2006. (Lib)