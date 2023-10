Lazio: Tripodi (Lega), su Its Academy a breve legge in aula, introdotte molte novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma degli Its Academy, "abbiamo lavorato molto, ora la legge passerà in commissione Bilancio e poi in aula, una grande opportunità per i giovani che vedono ampliata l’offerta formativa". Lo dichiara il presidente della commissione Lavoro e istruzione della Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, della Lega. In una nota, Tripodi spiega: “Oggi abbiamo terminato un lavoro lungo e complesso per la riforma degli Its Academy, un lavoro portato avanti in stretta collaborazione con l’assessore all’istruzione, Giuseppe Schiboni. Tra le novità rilevanti che abbiamo introdotto - aggiunge - va segnalato senz'altro il mio emendamento sulla base di quanto stabilito dal ministero dell’Istruzione, che apre alla possibilità di erogazione dei percorsi formativi in modalità e-learning e mista. Questa flessibilità è spesso associata all’erogazione sincrona, ovvero con la presenza online in contemporanea di docente e studente (classe virtuale) senza tenere conto dei benefici derivanti dalla fruizione asincrona dei contenuti, quali l’apprendimento dello studente in autonomia, l’interazione in momenti diversi tra docente e studente, nessun vincolo orario in quanto le video lezioni sono registrate dall’insegnante, tutto questo in special modo con riferimento agli studenti già occupati. E poi la realizzazione degli Its a promuovere degli Open day formativi in collaborazione con la Regione le imprese, le istituzioni scolastiche, le università e i soggetti territoriali interessati all’innovazione e alla ricerca. Abbiamo inoltre approvato un emendamento che apre alla collaborazione oltre che con gli uffici di collocamento , anche alle figure dei consulenti del lavoro per cercare di migliore e indirizzare l’offerta formativa finalizzata al lavoro. Abbiamo lavorato molto, ora la legge passerà in commissione Bilancio e poi in aula, una grande opportunità per i giovani che vedono ampliata l’offerta formativa", conclude Tripodi. (Com)