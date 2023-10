Medio Oriente: Commissione Ue, revisione fondi a territori palestinesi, nessuno stop ad aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea annuncia ufficialmente una revisione urgente dell'assistenza dell'Ue ai territori palestinesi. È quanto si legge in una nota rilasciata dall'esecutivo Ue, che chiarisce la posizione di Bruxelles dopo alcuni annunci contrastanti in merito fatti su X (ex Twitter) dal commissario per l'Allargamento e la politica vicinato, Oliver Varhelyi, e il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, nel corso di questo pomeriggio. "La Commissione condanna inequivocabilmente gli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele nel fine settimana. A seguito di questi eventi, la Commissione annuncia oggi l'avvio di una revisione urgente dell'assistenza dell'Ue ai territori palestinesi. Oltre alle salvaguardie esistenti, l'obiettivo di questa revisione è garantire che nessun finanziamento dell'Ue permetta indirettamente a un'organizzazione terroristica di compiere attacchi contro Israele", si legge nella nota. La Commissione valuterà inoltre se, "alla luce delle mutate circostanze sul campo", i suoi programmi di sostegno alla popolazione palestinese e all'Autorità palestinese debbano essere adeguati. L'esecutivo Ue, assicura il comunicato stampa, effettuerà "questa revisione il prima possibile e coordinerà con gli Stati membri e i partner ogni azione di successiva necessaria". Nel frattempo, si legge poi nella nota, "non essendo previsti pagamenti, non vi sarà alcuna sospensione dei pagamenti". La revisione non riguarda l'assistenza umanitaria fornita nell'ambito delle operazioni europee di protezione civile e di aiuto umanitario (Echo), conclude poi l'esecutivo Ue. (Beb)