Trasporti: Tripodi (Lega), a Latina 1 milione di euro da Regione Lazio per Tpl

- "Arrivano nuovi fondi regionali per il potenziamento del trasporto pubblico di Latina. Sono molto felice di annunciare che al Comune di Latina la Regione Lazio ha assegnato 1.000.000 di euro a titolo di ulteriore concorso finanziario, come previsto dalla L.R. n. 30/98, agli oneri del relativo servizio di TPL per lanno 2023. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Lavoro della Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, della Lega. "La legge - aggiunge - fa riferimento ai fondi destinati per i servizi pubblici di trasporto di persone e merci. Una grande opportunità per Latina, e tutto il territorio. Per trasporto pubblico si intende l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Una mobilità intelligente ed efficace può trasformare il volto di questo Comune e della provincia, comprese le isole. Lo dico da tempo, Latina merita di uscire dall'isolamento, é la mia battaglia per i cittadini e per l'economia di Latina, agevolate incrementare la mobilitá interna é già un primo passo", conclude Tripodi. (Com)