Medio Oriente: Netanyahu chiede governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto la formazione di un governo di coalizione con l'opposizione. Parlando nel corso di un discorso alla nazione, Netanyahu ha affermato che ci sono ancora alcuni combattenti palestinesi in Israele dopo essersi infiltrati da Gaza e dal vicino Libano. Il premier israeliano ha poi parlato di bombardamenti in atto "continui e senza precedenti" su Gaza. "Ciò che faremo nei prossimi giorni avrà risonanza per le generazioni a venire", ha quindi avvertito, aggiungendo che "non è vero che l'Egitto ci ha informato in anticipo dell'operazione di Hamas". Netanyahu ha infine affermato che "una portaerei americana è nella regione per supportarci". (segue) (Res)