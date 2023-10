Germania: due giovani condannati per sostegno a Stato islamico e preparazione attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Amburgo ha condannato a più di tre anni di reclusione due giovani accusati di sostegno all'organizzazione terroristica dello Stato islamico e di preparazione di un attentato di matrice jihadista. In particolare, l'imputato oggi 18enne è di Bremerhaven e dovrà scontare una pena di tre anni e tre mesi di carcere mentre per l'altro accusato, che è di Iserlohn e oggi ha 17 anni, la condanna è di tre anni e sei mesi di detenzione. I due sono stati arrestati nel 2022, ancora minorenni, nelle rispettive città e sono da allora detenuti. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i due si erano conosciuti sui social network e il più anziano condivideva idee islamiste dal 2022, radicalizzandosi. Divenuto membro dello Stato islamico, il condannato era entrato in contatto con la diramazione afgana del gruppo jihadista, lo Stato islamico della provincia del Khorasan (Iskp), accettando da un terrorista tagiko di fondarne una cellula in Germania di cui sarebbe diventato “emiro”. Il giovane ha quindi incoraggiato compagni di scuola e frequentatori di chat su Internet a unirsi allo Stato islamico, condividendone i filmati che mostrano decapitazioni e vittime arse vive. A sua volta, il condannato 17enne progettava un attentato suicida con una cintura esplosiva di fabbricazione artigianale, ma ha dovuto rinunciare all'attacco perché non in grado di assemblare l'ordingo. Ora, il 18enne è stato condannato per appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera e altri reati, mentre il 17enne per sostegno a un'organizzazione terroristica straniera e pianificazione di un attentato. (Geb)