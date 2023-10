Usa: Amnesty International, Vietnam ha organizzato campagna di spyware contro politici e giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam avrebbe organizzato una operazione sulla piattaforma X, precedentemente nota con il nome di Twitter, per installare uno spyware sui computer e sui telefoni cellulari di diversi politici e giornalisti statunitensi. Stando ad una indagine condotta da Amnesty International, in collaborazione con un consorzio di organi di stampa, ci sarebbero almeno quattro parlamentari statunitensi tra i bersagli dell’operazione: il deputato repubblicano Michael McCaul e i senatori John Hoeven, Chris Murphy e Gary Peters. Tutti loro sono stati “taggati” in messaggi pubblicati su X, contenenti link che, se cliccati, avrebbero consentito l’installazione dello spyware Predator sui loro dispositivi elettronici. Tutti i messaggi contenenti i link sono stati pubblicati in risposta ad altri post, taggando i parlamentari. L’operazione avrebbe anche colpito l’emittente “Cnn”, uno dei suoi analisti, Jim Sciutto, e altri due giornalisti basati a Taiwan. I messaggi incriminati sono stati pubblicati dall’account @Joseph_Gordon16, il cui profilo è stato da allora cancellato. Non è ancora chiaro se l’operazione abbia avuto successo, ma il “Washington Post” (parte del consorzio che ha partecipato all’indagine) ha scritto che finora nessuno dei bersagli ha dichiarato di avere ricevuto lo spyware sui propri dispositivi. In una nota, Amnesty International ha spiegato che le prove raccolte “sembrano dimostrare il coinvolgimento delle autorità vietnamite, o di agenti che lavorano per loro conto”. (Was)