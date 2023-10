© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di celebrazione del 153mo anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Roma, piazza del Campidoglio (ore 10:45)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta le iniziative in programma in occasione dell'80mo anniversario del rastrellamento degli ebrei da Roma. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 14)- Presentazione dell'evento Vogue "Forces of Fashion". Interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri; Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a moda, turismo, grandi eventi e sport; Francesca Ragazzi Head of Editorial Content Vogue Italia con la partecipazione di Achille Lauro. Roma, Sala Bandiere del Campidoglio (ore 12) (segue) (Rer)