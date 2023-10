Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Sapienza. Roma, Aula Magna del Rettorato dell'Università - piazzale Aldo Moro 5 (ore 11:30)- Incontro dal titolo “Stigma e awareness in salute mentale”, a cura del coordinamento dei direttori Dsm italiani in collaborazione con Asl Roma 1. Collegio nazionale dei Dsm e del Sip Lazio. Roma, Sala Basaglia Complesso Santa Maria della Pietà, Piazza S. Maria della Pietà, 5 (ore 10)- Conferenza stampa dal titolo “Tutela del consumo oltre i confini”, organizzata dalla Federazione lavoratori egiziani in Italia. Roma, via Locullo 6 (ore 10) (Rer)