Repubblica Ceca: premier Fiala sostiene spostamento ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme

- Il primo ministro ceco Petr Fiala sostiene lo spostamento dell'ambasciata nazionale in Israele, da Tel Aviv a Gerusalemme. In un post su X, Fiala ha spiegato come questo sarebbe "un passo auspicabile", ma è necessario discutere una procedura concreta con i partner della coalizione di governo. Fiala ha inoltre accolto con favore la decisione dell'Unione europea di controllare il flusso di denaro europeo fornito ai territori palestinesi in risposta all'attacco di sabato dei militanti di Hamas nel sud di Israele". Nel pomeriggio, Fiala ha deposto fiori nel luogo della memoria davanti all'ambasciata israeliana. La Camera dei rappresentanti potrebbe discutere la richiesta al governo di spostare l’ambasciata già martedì. (Vap)