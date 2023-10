Medio Oriente: Sardone (Lega), importante dimostrare vicinanza a Isreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importantissimo dimostrare, con orgoglio e piena convinzione, di essere dalla parte di Israele e dimostrare piena vicinanza e sostegno a un popolo attaccato, a uno Stato che ha il diritto di esistere e il dovere di difendersi". A dichiararlo in una nota Silvia Sardone, consigliera comunale della Lega, in merito della mozione sull'esposizione della bandiera di Israele a Palazzo Marino. La sinistra "ha voluto aggiungere la richiesta di mettere anche la bandiera della pace, scelta accettata per far passare la mozione ma poco comprensibile dopo i massacri di Hamas", continua la nota. Inoltre, in aula "abbiamo sentito interventi di chi ha accusato Israele per quanto successo e di chi non voleva la bandiera israeliana sul Comune. Insomma a sinistra, come spesso succede, non c'è mai una linea unitaria, nemmeno dopo fatti così gravi", ha concluso.(Com)