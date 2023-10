Niger: Algeria rinvia inizio colloqui preparatori per mediazione nella crisi "fino ai necessari chiarimenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha deciso di rinviare i colloqui preparatori per la sua mediazione nella crisi in Niger "fino a quando non avrà ricevuto dalle autorità nigerine i necessari chiarimenti in merito". Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero degli Affari esteri algerino. Lo scorso 27 settembre "le autorità del Niger avevano informato il governo algerino, con una lettera ufficiale, di aver accettato la mediazione di Algeri nella crisi politica, istituzionale e costituzionale del Niger", si legge nel comunicato. In seguito a quella data, il ministro degli Esteri, Ahmed Attaf, aveva discusso della questione con l'omologo del Niger, con l'ambasciata algerina a Niamey e con il ministero degli Affari esteri, tuttavia questi scambi avrebbero portato a un nulla di fatto, secondo quanto si legge nella nota. (segue) (Ala)