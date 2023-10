Niger: Algeria rinvia inizio colloqui preparatori per mediazione nella crisi "fino ai necessari chiarimenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda si è tinta di giallo dopo che la giunta militare del Niger ha negato di aver accettato la mediazione dell’Algeria per trovare una soluzione politica alla crisi. In un comunicato, il ministero degli Affari esteri di Niamey ha infatti fatto retromarcia su quanto annunciato in precedenza dal governo algerino, dicendosi "sorpreso" dalle dichiarazioni di Algeri. “Prima di qualsiasi conclusione ufficiale sui risultati di questo incontro, il ministero degli Affari esteri, della cooperazione e degli affari dei nigerini all’estero è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni del governo algerino in cui si affermava che il Niger avrebbe accettato la mediazione che offriva all’esercito un periodo transitorio di sei mesi”, si legge nella dichiarazione, in cui si ricorda che la durata del periodo transitorio verrà determinata solo da un “forum nazionale globale”. Il comunicato afferma quindi che "le autorità nigerine hanno espresso la loro disponibilità a studiare l'offerta di mediazione dell'Algeria", ma non hanno ancora accettato la proposta di mediazione, pur sottolineando l'impegno a mantenere relazioni "amichevoli e fraterne" con le autorità algerine. (segue) (Ala)