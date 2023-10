Niger: Algeria rinvia inizio colloqui preparatori per mediazione nella crisi "fino ai necessari chiarimenti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Algeri aveva annunciato che le autorità di transizione del Niger avevano accettato “ufficialmente” l'iniziativa algerina volta a ripristinare l'ordine costituzionale nel Paese e avevano inviato al governo algerino “una corrispondenza ufficiale in cui affermava la sua accettazione della mediazione volta a sviluppare una soluzione politica alla crisi”. Anche se l’Algeria non ha menzionato la durata della fase transitoria nella sua dichiarazione, lo scorso 29 agosto aveva proposto una durata di sei mesi per ritornare al “sistema costituzionale e democratico”, pur rifiutando qualsiasi intervento militare nel suo vicino meridionale. Lo scorso 19 agosto il leader della giunta militare al potere a Niamey, il generale Abderrahmane Tchiani, ha annunciato di volere un periodo transitorio della durata massima di tre anni. Tchiani è salito al potere con il colpo di Stato dello scorso 26 luglio che ha rovesciato il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. (Ala)