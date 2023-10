Bce: da commissione Affari economici Parlamento parere positivo a nomina Cipollone in comitato esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari economici del Parlamento europeo si è espressa a favore della nomina di Piero Cipollone come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). Cipollone ha ricevuto 30 voti favorevoli, tre contrari, mentre due membri della commissione si sono astenuti. Cipollone è stato indicato come successore di Fabio Panetta, le cui dimissioni entreranno in vigore dal prossimo 31 ottobre. Panetta ha lasciato l'incarico in quanto indicato come nuovo governatore della Banca d'Italia. (Beb)