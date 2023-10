Medio Oriente: sottosegretario Perego, temo che il conflitto sarà lungo e doloroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere lungo e doloroso perché difficilmente Israele potrà permettersi di lasciare che Hamas rappresenti una minaccia da Gaza anche in futuro. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ospite a "Metropolis" su Repubblica Tv. "Ho seguito personalmente le prime ore del conflitto, soprattutto ascoltando le televisioni arabe, dove il messaggio ricorrente è che non ci si aspettava una tale efficacia dell'azione di Hamas. In queste ore potrebbe prendere più concretezza un'azione via terra delle forze israeliane anche con l'uso di mezzi pesanti nella Striscia di Gaza. Un grosso interrogativo - ha affermato il sottosegretario - rimangono le possibili evoluzioni dello scenario al nord, al confine con Libano, dove Hezbollah non ha avviato operazioni sul territorio israeliano, probabilmente consapevoli che un coinvolgimento diretto potrebbe avere delle conseguenze rilevanti per la sopravvivenza dell'organizzazione, a mio avviso un fattore di deterrenza potrebbe essere stato il prossimo arrivo nelle acque del Mediterraneo orientale del 12esimo Carrier Strike Group americano con la portaerei Uss Ford. Questa operazione può essere un messaggio indiretto anche all'Iran. Temo che il conflitto sarà lungo e doloroso perché non credo che Israele possa permettersi di lasciare che Hamas rappresenti una minaccia da Gaza anche in futuro", ha concluso.(Com)