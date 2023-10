Cooperazione: viceministro Cirielli presiede riunione Comitato congiunto, focus sull'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo è tornato a riunirsi quest'oggi sotto la presidenza del viceministro degli Affari esteri delegato alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato, precisando che si tratta della quinta riunione dall'inizio dell'anno. Il Comitato ha in primo luogo stabilito, per la Programmazione del 2024, di incrementare fino al 60 per cento la quota di risorse della Cooperazione destinata ad iniziative bilaterali. La restante componente sarà destinata agli interventi di emergenza (25 per cento) e multilaterali (15 per cento). Anche per questa edizione, in coerenza con il "Piano Mattei" lanciato dal presidente del Consiglio Meloni, le direttive del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del viceministro Cirielli confermano l'Africa come la principale destinataria degli interventi di sviluppo sostenuti dalla Cooperazione italiana, con particolare focus su settori generatori di reddito, come sostegno a startup e Pmi, transizione energetica e formazione professionale. In particolare, il Comitato ha deliberato lo stanziamento di oltre 300 milioni di euro di contributi a dono (in Egitto, Sudan, Kenya, Mali, Niger, Somalia e Repubblica Centrafricana) e di crediti di aiuto (in Etiopia), nonché un contributo volontario a favore dell'Ocse ai fini della creazione di un osservatorio per gli investimenti per il continente. (segue) (Com)