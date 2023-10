Cooperazione: viceministro Cirielli presiede riunione Comitato congiunto, focus sull'Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di particolare rilievo, poi, è stata l'approvazione di un finanziamento di 180 milioni di euro, finalizzato all'adozione di un bando in due lotti – da pubblicarsi nel corso delle prossime settimane – per la presentazione di iniziative promosse rispettivamente dalle organizzazioni della società civile e dagli enti territoriali. Anche in questo caso, è previsto che l'85 per cento delle risorse vadano impiegate per progetti in Africa. Su un altro versante, nel quadro del forte sostegno dell'Italia all'Ucraina è stato approvato un contributo che concorrerà al rafforzamento della gestione macroeconomica di quel Paese e al supporto del suo percorso di adesione all'Unione Europea e all'Ocse. Da segnalare, inoltre, l'approvazione di un contributo al Fondo per la trasformazione dei sistemi alimentari lanciato in occasione del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari +2, ospitato dall'Italia a luglio scorso, e il contributo destinato all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per favorire l'azione dell'organizzazione nel contrasto al traffico di esseri umani e nell'assistenza alle vittime di tratta, nella promozione delle attività volte a facilitare l'accoglienza e l'integrazione sociale, nell'assistenza al rimpatrio volontario dei migranti e dei profughi nelle aree di origine. Il Comitato congiunto ha infine espresso parere favorevole al rifinanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti di due linee di credito aperte presso altrettante banche multilaterali di sviluppo in Africa per un ammontare fino a 300 milioni di euro. (Com)