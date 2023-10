Libia-Regno Unito: premier Dabaiba a colloquio con alti funzionari britannici, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il il primo ministro del Governo di unità nazionale libico Abdulhamid Dabaiba, ha avuto colloqui con il ministro aggiunto per le Forze armate del Regno Unito, James Hebbey, con il viceministro per gli Affari militari, Bahar Ben Power, e con l'incaricato d'affari presso l'ambasciata britannica, Martha Baines, alla presenza del Capo di Stato maggiore, generale Mohamed Al Haddad, sul meccanismo per rafforzare la cooperazione nel campo della formazione e dell'antiterrorismo. Il ministro di Stato britannico ha avuto anche altri colloqui con il presidente del Consiglio di presidenza, Mohamed Menfi, per discutere della cooperazione tra Libia e Regno Unito nel campo della formazione e del rafforzamento delle relazioni bilaterali. (Lit)