Medio Oriente: Biden, coordinamento con Israele e alleati dopo offensiva di Hamas

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato dal suo gabinetto sulla situazione in Israele, dopo l’offensiva lanciata sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Alla riunione, riferisce una nota, hanno partecipato il segretario di Stato, Antony Blinken; il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, insieme al suo vice, Jon Finer; la consigliera per la sicurezza interna, Liz Sherwood-Randall; e il capo di gabinetto, Jeff Zients. Biden ha chiesto di “mantenere” il coordinamento con Israele durante la crisi, continuando a “lavorare con i partner nella regione, per mettere in guardia tutti coloro che potrebbero cercare di sfruttare la situazione”. Il presidente Usa, nel pomeriggio, sentirà al telefono anche “diversi” alleati internazionali. (Was)