Roma: 15enne investita a Manziana, dichiarata morte cerebrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ragazza di 15 anni investita sabato scorso a Manziana, in provincia di Roma, è stata dichiarata la morte cerebrale. L’incidente è avvenuto in via Braccianese Claudia in direzione Oriolo Romano, mentre la 15enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme a un ragazzo di 16 anni. Entrambi sono stati travolti da una Citroen C1 guidata da una 22enne. La ragazza era stata trasportata in codice rosso e in pericolo di vita al policlinico Agostino Gemelli di Roma, e questo pomeriggio si è completata la procedura che ha accertato la morte cerebrale. I genitori della vittima hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il 16enne, invece, dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale di Bracciano per essere operato alla milza. La donna alla guida è stata sottoposta all’alcol test da carabinieri e polizia locale ed è risultata negativa.(Rer)