Israele: Brasile avvia rimpatrio 1700 connazionali e sconsiglia viaggi nella regione

- Il governo del Brasile pianifica il rimpatrio di oltre 1700 connazionali che si trovano in Israele e altri Paesi del Medio Oriente, sconsigliando viaggi nella regione a tutti i cittadini brasiliani. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui sottolinea che "attraverso l'ambasciata a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza a Ramallah, continua a monitorare la situazione dei turisti e delle comunità brasiliane in Israele e Palestina". Ad oggi, l'ambasciata a Tel Aviv ha raccolto, attraverso un modulo online, i dati di circa 1.700 brasiliani che hanno espresso interesse al rimpatrio, la maggior parte dei quali turisti che si trovano tra Tel Aviv e Gerusalemme. "I candidati al rimpatrio saranno inseriti nelle liste prioritarie. Inizialmente si dovrebbe dare la priorità a coloro che risiedono in Brasile senza biglietto aereo". (segue) (Brb)