Israele: Brasile avvia rimpatrio 1700 connazionali e sconsiglia viaggi nella regione (2)

- Data l'incertezza su quando potranno aver luogo i voli di rimpatrio, "il ministero degli Esteri rinnova la sua raccomandazione che tutti i cittadini che hanno biglietti aerei, o che possono acquistarli, si imbarchino sui voli commerciali dall'aeroporto Ben-Gurion, che continua a funzionare". I sorvoli e gli atterraggi degli aerei impiegati per il rimpatrio dei brasiliani sono stati autorizzati da Israele. Il primo aereo che sarà utilizzato per il rimpatrio si trova attualmente a Roma. Il secondo aereo decollerà da Brasilia questo pomeriggio. "L'Ufficio di Rappresentanza a Ramallah rimane in contatto con i brasiliani nella Striscia di Gaza e, tenendo conto del deterioramento delle condizioni di sicurezza nella zona, sta attuando un piano di evacuazione per questi cittadini dalla regione, in coordinamento con l'ambasciata brasiliana al Cairo", conclude la nota. (Brb)