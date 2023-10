Nadef: Albano, governo assicura politica di bilancio prudente e responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle audizioni odierne di Cnel, Istat, Corte dei conti e Bankitalia presso le Commissioni bilancio riunite del Senato e della Camera sulla Nadef emerge che il quadro macroeconomico presentato dal Governo è stato valutato come plausibile dalle istituzioni audite oggi". Lo scrive in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano. "Il sentiero tra la necessità di assicurare gli equilibri di finanza pubblica e attuare gli obiettivi per realizzare la crescita della nazione è, come lo ha definito il Cnel, evidentemente 'stretto'. Sul quadro macroeconomico - continua - gravano le incertezze legate al panorama geopolitico internazionale, come testimoniato dal drammatico riacuirsi del conflitto israelo-palestinese in queste ore; al netto dell'andamento dei fattori 'esogeni', di ostacolo alla crescita sono le condizioni di accesso al credito più rigide e il lento recupero del potere d'acquisto delle famiglie. La realizzazione degli investimenti pubblici con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di crescita previsti dalla Nadef. Il governo assicurerà una politica di bilancio certamente prudente e responsabile nell'attuale contesto di grande incertezza internazionale, ma allo stesso tempo anche volta ad affrontare i problemi più impellenti del Paese nell'immediato e nel medio-lungo termine: l'inflazione, la povertà energetica e alimentare e la decrescita demografica", conclude.(Rin)