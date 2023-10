Brasile: alluvioni a Rio Grande do Sul, governo decreta stato di emergenza in 10 municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha dichiarato lo stato di emergenza in 10 municipi dello stato di Rio Grande do Sul a seguito delle alluvioni registrate nelle ultime ore a causa degli intensi temporali registrati nelle ultime settimane nella regione. Il territorio del Rio Grande do Sul è da mesi martoriato da avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge intense, grandinate e inondazioni che hanno provocato almeno 51 morti e 7 dispersi da settembre. Il decreto del governo vale per le città di Sao José das Missoes, Canguçu, Pinheiro Machado, Arroio Grande, Cerrito, Rio Grande, Cacequi, Boqueirao do Leao, Rosario do Sul e Faxinal do Soturno. (Brb)