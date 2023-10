Brasile-Cina: colosso di auto elettriche Byd avvia lavori di costruzione impianti a Bahia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale del Brasile, ha firmato ad agosto un accordo con la Ford per l'acquisizione dell'area in modo da facilitare l'avvio delle operazioni di Byd, viste le lungaggini registrate per il passaggio da una società all'altra. Le due compagnie automobilistiche avevano firmato a marzo 2022 un protocollo d'intesa per la vendita della struttura. Tuttavia non è mai stato siglato un accordo definitivo per la vendita. "Lo scopo dell'accordo – riferiva la Ford in occasione della cessione al governo - è quello di semplificare e accelerare il processo di passaggio di proprietà della fabbrica, contribuendo alla generazione di valore per lo Stato e la comunità bahiana". (segue) (Brb)